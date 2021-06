Ennesimo Film Festival, gli ospiti della sesta edizione

ADV





«Tanti ospiti per riabbracciare culturalmente Fiorano e il pubblico dell’Ennesimo. Storie, ideali, impegno e passione per dare spazio e aiutare chi non ha voce o a chi è stata tolta. Immigrazione, sostenibilità, legalità, attualità e tanto cinema. Sono queste le basi della sesta edizione dell’Ennesimo Film Festival che sarà ricca di tantissimi ospiti che dialogheranno con la comunità fioranese dall’1 al 4 luglio» dichiarano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli, direttori artistici del Festival.

Gli ospiti in cartellone riempiranno il programma degli eventi collaterali in programma sabato 3 e domenica 4 luglio a partire dalle ore 16 al Castello di Spezzano quando Dario Vassallo, cittadino onorario di Fiorano Modenese, insieme alla Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein e all’attore Ettore Bassi presenteranno il documentario La Grande Onda dedicato ad Angelo Vassallo ucciso nel 2010 mentre era Sindaco di Pollica. A seguire ci sarà il nuovo format del giornalista Riccardo Staglianò Lo stato delle cose che dialogherà il sabato con Francesca Mannocchi e la domenica con Pippo Civati, ex deputato e ora editore della casa editrice People che si pone l’obiettivo di indagare il cambiamento nella società.

«Siamo molto contenti di avere con noi Riccardo Staglianò, una delle penne più acute della stampa italiana e i suoi ospiti, in particolare Francesca Mannocchi – continuano Ferrari e Marmiroli – perché con il suo impegno da giornalista e inviata nei Paesi di guerra, in particolare Siria, Libano, Libia e Iraq, sta portando alla luce e raccontando molteplici contrasti della nostra contemporaneità fra cui la migrazione verso l’Europa e la situazione delle carceri libiche. Il tutto dopo aver raccontato nel suo ultimo libro Bianco è il colore del danno della malattia con cui sta condividendo da anni e che, nonostante i forti impedimenti, non le impedisce di firmare reportage di altissimo livello».

A concludere il Festival, domenica 4 luglio, sarà la matita del fumettista Makkox, volto noto e autore insieme a Diego Bianchi di Propaganda Live, programma di La7 in onda tutti i venerdì sera in prima serata. Makkox sarà intervistato sul palco dai due Direttori dell’Ennesimo e intratterrà il pubblico con uno spettacolo di fumetti in movimento che regalerà emozioni ad alto contenuto artistico. Ultimi, ma non per importanza, saranno i giurati della sesta edizione del Festival che avranno l’arduo compito di assegnare il premio principale al miglior cortometraggio della Selezione Ufficiale. La Giuria, che incontrerà il pubblico domenica 4 Luglio, sarà composta dal regista londinese Lewis Rose, dal docente Simone Moraldi e da Gloria Aura Bortolini, documentarista e conduttrice del programma Alle falde del Kilimangiario di Rai Tre.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Per partecipare in presenza è obbligatorio prenotare il proprio posto su www.ennesimofilmfestival.com/eventi.