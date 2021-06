A Sasso Marconi torna il cinema all’aperto

ADV





ù Chiusi gli appuntamenti con i film di prima visione in sala, prende il via questa sera la rassegna di cinema sotto le stelle curata dall’Amministrazione comunale.

Ribattezzata “Il Cinema è il Cinema”, la rassegna ci accompagnerà per tutta l’estate con una ricca programmazione (oltre due mesi di proiezioni e 22 film complessivi) offrendo agli appassionati la possibilità di guardare i grandi film su grande schermo all’aperto, nella nuova location del Giardino “Marija Gimbutas” (il giardino della Biblioteca comunale, cui si accede dalla centrale Piazza dei Martiri della Liberazione).

Per il resto viene confermata la formula sperimentata con successo lo scorso anno, che prevede due film a settimana il lunedì-martedì e mercoledì-giovedì sera: a fronte del contingentamento degli accessi e del distanziamento delle sedute imposti dalle disposizioni anti-Covid (75 posti disponibili a proiezione), anche in questa edizione 2021 ogni film viene programmato per due serate consecutive, per consentire al pubblico di assistere alle proiezioni in completa sicurezza.

Quello che si apre oggi è dunque un ricco cartellone, che prosegue fino al 9 settembre proponendo i film della passata stagione e le novità dell’estate: per questo motivo il calendario non è completo e per ora si limita ai film delle prime 4 settimane.

Ad aprire la rassegna lunedì 28 e martedì 29 giugno è Lacci, film di Daniele Luchetti che racconta la storia di una sofferta vicenda familiare. Mercoledì 30 e giovedì 1 luglio è la volta di Maledetta primavera, un racconto di formazione che nasce dall’autobiografia della regista, Elisa Amoruso.

La prossima settimana si prosegue con Comedians, film di Gabriele Salvatores (tra gli interpreti Ale e Franz e Natalino Balasso) che si interroga sul valore della comicità (5 e 6 luglio), ed Estate ’85, con cui François Ozon ci proietta negli anni ’80 parlando di amori adolescenziali e scoperta di sé (7 e 8 luglio).

Gli aggiornamenti sulla programmazione saranno disponibili sul sito internet www.comune.sassomarconi.bologna.it e sulla pagina Facebook del Comune di Sasso Marconi.

Per tutti i film è prevista una proiezione unica alle 21.15.

Accesso senza prenotazione fino ad esaurimento posti – Biglietto d’ingresso: 3 €

L’arena degli spettacoli è accessibile agli spettatori disabili; in caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno nell’adiacente Cinema comunale.