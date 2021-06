Hera: intervento per guasto idrico in via Bellinzona

I tecnici Hera sono impegnati nella riparazione di una condotta della rete idrica in via Bellinzona, a Modena. Il guasto, che ha interessato una tubatura di 40 cm di diametro, è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Vignolese e ha provocato un dislivello nel manto stradale, oltre a una fuoriuscita d’acqua di lieve entità.

Una squadra del Pronto Intervento si è subito recata sul posto per svolgere le operazioni di monitoraggio e ha avviato le attività di riparazione. È stato necessario interrompere l’erogazione del servizio idrico, fino al termine dei lavori, a circa 200 utenze della zona.

Salvo imprevisti, per la maggior parte degli utenti coinvolti l’intervento dovrebbe concludersi entro oggi anche se è possibile che, per un paio di utenze, l’ultimazione dei lavori – e dunque il ripristino della normalità di servizio – potrà avvenire solo nella giornata di domani.

Sul posto sono presenti anche la Polizia Municipale, che ha predisposto l’istituzione di un senso unico alternato per permettere ai tecnici Hera di svolgere i lavori, e una squadra del Gruppo comunale volontari di Protezione civile con compiti di supporto.

Date le elevate temperature, per tutte le utenze coinvolte è stata predisposta una fornitura alternativa di acqua potabile, in forma di sacche messe a disposizione direttamente dal Gruppo Hera e presenti in tre punti lungo via Bellinzona.