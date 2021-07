Il Monito della Ninfea: letteratura ed ambiente martedì 6 luglio al Circolo Arci Caccia

ADV





Una serata dedicata alla letteratura e all’ambiente quella organizzata dall’Associazione Culturale Biasin, che si svolgerà martedì 6 luglio, alle 18:30, al Circolo Arci Caccia presso il Parco Ducale di Sassuolo.

Il presidente del Circolo Legambiente di Sassuolo – Comuni Pedemontani Modenesi intervisterà Michele Nardelli, co-autore de “Il monito della Ninfea – Vaia, la Montagna, il Limite” in merito alla tempesta Vaia, la più grande catastrofe climatica avvenuta nel nostro Paese che nell’ottobre 2018, in poche ore, ha distrutto oltre 42.000 ettari di bosco.

Ma l’opera di Nardelli non intende limitarsi a raccontare ciò che è successo e si concentra sul messaggio che Vaia ci ha lasciato: l’insostenibilità di un modello di sviluppo che ci ha portati oltre il limite.

“Vaia potrebbe impartirci una lezione, ma abbiamo voglia di impararla?”

L’evento si svolgerà all’aperto, nel rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid.