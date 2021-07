Neutralizzati dagli artificieri dell’Esercito 33 ordigni rinvenuti a Montese

ADV





Intervento impegnativo per gli artificieri dell’Esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza che hanno neutralizzato ben trentatre ordigni bellici rinvenuti nei giorni scorsi nel comune di Montese.

I Carabinieri avuta la segnalazione hanno prontamente delimitato l’area ed avvisato la Prefettura che ha richiesto l’intervento degli artificieri dell’Esercito.

Gli specialisti del Genio Pontieri hanno provveduto a mettere in sicurezza gli ordigni rinvenuti in un’area boschiva adiacente alla via Monteforte ed hanno terminato questa mattina con le operazioni di brillamento, effettuate presso una cava limitrofa, che sono proseguite per tre giorni.

La piccola santa barbara custodiva nello specifico, quindici bombe da mortaio, cinque bombe da fucile, dodici razzi ed una granata d’artiglieria.

Questi ritrovamenti avvengono quotidianamente e nonostante il trascorrere degli anni gli ordigni sono potenzialmente ancora letali.