Poesia Festival 2021: diciassettesima edizione al via il 10 luglio

ADV





Si apre in anticipo il Poesia Festival 2021: giunto alla diciassettesima edizione, quest’anno propone eccezionalmente una prima rassegna estiva di 16 eventi, precedendo il tradizionale appuntamento autunnale che, ormai da anni, ospita nel territorio modenese le migliori voci della poesia contemporanea.

Dal 10 luglio al 29 agosto i versi e le melodie di poeti e musicisti di primo piano risuoneranno in angoli insoliti e suggestivi della provincia modenese, disseminati nei territori di dodici comuni.

Luce, natura, parole e suoni saranno i fili conduttori della prima parte del Festival che, quest’estate, si propone in una veste rinnovata, dettata dalle esigenze imposte dalla pandemia in corso e, in parte, dalla volontà di dare seguito agli appuntamenti della scorsa edizione annullati a causa dell’emergenza sanitaria.

In un anno segnato dalla riscoperta di inaspettate mete “dietro casa”, questa inedita edizione mira ad allargare lo sguardo oltre i borghi, sedi tradizionali della rassegna, per abbracciare porzioni meno esplorate del patrimonio paesaggistico e culturale della collina modenese. A completare lo spettacolo naturale sarà la luce, colta nei momenti più magici della giornata; la quasi totalità delle iniziative si svolgerà, infatti, all’alba o al tramonto, secondo una formula audace e decisamente innovativa che mira a creare una sinergia autentica con la natura, esaltando il potere evocativo delle voci poetiche e musicali.

Ad inaugurare la rassegna sarà, sabato 10 luglio alle 21, una conversazione sul rapporto tra poesia e vita con Roberto Alperoli, Alberto Bertoni e Emilio Rentocchini, accompagnati da letture di Donatella Allegro. La serata, dal titolo La poesia e la vita, si svolgerà a Marano sul Panaro, Piazza Matteotti (in caso di maltempo al Teatro di Marano s.P.). Seguirà un concerto di Musica Officinalis, ensemble di grande rilievo nel panorama nazionale che propone sperimentazioni di musica antica e musica dei popoli, composto da Catia Gianessi, Gabriele Bonvicini, Igor Niego, Walter Rizzo, Roberto Romagnoli.

Si procede domenica 11 luglio con un appuntamento alle prime luci del giorno, ore 5.30, a Guiglia, nel piazzale della Chiesa dei Sassi di Roccamalatina, con i poeti Marco Bini, Luca Ispani, Elisa Nanini e con interventi musicali di Yuri Ciccarese (flauto), Raffaele Bertolini (clarinetto), Gianni Fassetta (fisarmonica).

Si terrà invece al calar del sole, ore 20.40, l’incontro di venerdì 16 luglio a Vignola, presso il Santuario della Beata Vergine della Pieve, con letture di Francesca Serragnoli, Giancarlo Sissa e con il commento musicale di Andrea Vettoretti (chitarra) e Riviera Lazeri (violoncello).

Grande attesa per le serate del 19 e del 20 luglio, ore 21, importante occasione per ricordare il compianto Marco Santagata, uno dei massimi studiosi di letteratura italiana, affezionato e ospite abituale del Poesia Festival, attraverso la lettura integrale del suo Il Copista, racconto malinconico e a tratti impietoso di una giornata di Francesco Petrarca, colto nell’umanità tormentata di uomo logorato dalle perdite della vita. Piazza dei Contrari di Vignola farà da sfondo alle letture, condotte il 19 luglio da Diana Manea e Andrea Santonastaso, e il 20 luglio da Elena Bucci e Claudio Calafiore, accompagnati da interventi musicali del Quartetto Farandola, composto da Stefano Maffizzoni (flauto), Riccardo Malfatto (violino), Veronica Nava Puerto (violoncello), Lorella Ruffin (clavicembalo).

Si prosegue sabato 24 luglio con un nuovo appuntamento mattutino, alle ore 5.40, presso la spiaggetta del Fiume Panaro a Spilamberto, con letture di Francesco Genitoni, Jean Robaey e Elio Tavilla, accompagnati dall’arpa di Davide Burani.

Saranno invece i colori caldi del tramonto a illuminare la serata di domenica 25 luglio presso Palazzo Ducale di Pavullo, ore 20.30, scandita dalle letture di Guido Mattia Gallerani, Guido Monti e Luciano Prandini, con interventi musicali di Giorgia Teodoro (soprano) e Luigi Stillo (pianoforte).

La luce del sole calante avvolgerà anche la lettura di mercoledì 28 luglio a San Cesario sul Panaro, presso i laghetti di S. Anna alle 20.30, condotta dai poeti Paolo Donini e Beatrice Zerbini, accompagnati dall’arpa di Monica Micheli e dal flauto di Matteo Salerno.

Sabato 31 luglio sarà invece la volta di Villa Sorra, a Castelfranco Emilia, dove alle ore 6.00 i poeti Andrea Gibellini e Tiziana Verde si esibiranno alle prime luci dell’alba, accompagnati dagli interventi musicali di Milena Punzi Anfossi al violoncello e Davide Repetto al contrabbasso.

Il Parco Fluviale di Marano sul Panaro al tramonto sarà l’eccezionale teatro del reading di martedì 3 agosto, ore 20.30, animato dai poeti Antonella Kubler, Stefano Massari e Pier Damiano Ori, con interventi musicali di Luciano Damiani (mandolino), Michele Libraro (chitarra), Tommaso Chimenti (voce recitante).

A salutare l’alba di domenica 8 agosto, alle ore 6.10, nella splendida cornice dell’Oratorio di San Michele di Castelvetro di Modena, saranno i poeti Federico Carrera, Francesco Malavasi e Fabrizio Tagliaferri, sulle note di Rita Casagrande (chitarra) e Claudio Scopigno (chitarra).

Sarà un panorama lunare, rischiarato dai bagliori dell’alba, ad accogliere il pubblico domenica 22 agosto, ore 6.20, presso i calanchi di Savignano sul Panaro (Ex funicolare ItalCementi); un sito eccezionale che risuonerà dei versi di Kabir Yusuf Abukar, Laura Solieri e Gabriele Vezzani, intervallati da musiche di Claudio Ughetti (fisarmonica) e Pablo Del Carlo (contrabbasso).

Lunedì 23 agosto alle 21 il cartellone prosegue ai Giardini Ducali di Modena con un vero festival nel festival, intitolato Vola Alta Parola. Voci emiliane di poesia, che coinvolgerà una ventina di poeti: Roberto Alperoli, Alberto Bertoni, Marco Bini, Paolo Donini, Marta Fiandri, Guido Mattia Gallerani, Andrea Gibellini, Eleonora Chiara Giusti, Nicola Manicardi, Stefano Massari, Guido Monti, Elisa Nanini, Matilda Randighieri, Emilio Rentocchini, Silvia Secco, Francesca Serragnoli, Stefano Serri, Giancarlo Sissa, Giusy Stefani, Beatrice Zerbini. La serata sarà presentata da Diana Manea e accompagnata in musica da Andrea Candeli (chitarra), Matteo Ferrari (flauto), Morgana Rudan (arpa).

Al grande scrittore e critico letterario originario di Zocca, Marco Santagata, scomparso a novembre 2020, sarà reso un ulteriore omaggio martedì 24 agosto presso il Sasso di Sant’Andrea di Montecorone, uno dei luoghi più suggestivi del suo paese natale, colto nella luce del sole al tramonto. Alle ore 19 Roberto Alperoli, Alberto Bertoni e Emilio Rentocchini dialogheranno Nel nome di Marco, con l’intento di restituire un’immagine a tutto tondo dello studioso, del narratore e dell’uomo. Brani di Marco Santagata saranno letti da Claudio Calafiore, accompagnati dalla fisarmonica di Massimo Santostefano.

David Riondino, cantautore, regista e scrittore, sarà l’ospite d’eccezione del Premio Zocca Giovani, previsto venerdì 27 agosto alle 21 presso il Teatro PUNTOcom di Zocca, per una serata dedicata a Le donne di Dante, accompagnata da interventi musicali di Andrea Candeli alla chitarra e di Matteo Ferrari al flauto.

A chiudere questa prima parte estiva del Poesia Festival 2021 saranno i versi di Giorgio Casali, Fabio Chierici e Stefano Serri, avvolti dalle delicate luci dell’alba di domenica 29 agosto, ore 6.30, presso la Chiesa di Santa Maria del Tiepido di Castelnuovo Rangone, insieme alle melodie di Roberto Tascini (chitarra) e Marco di Domenico (Flauto).

In caso di maltempo, gli eventi saranno annullati. Ingresso libero con posti limitati e debitamente distanziati in conformità con le normative anti COVID19.

Ulteriori informazioni specifiche relative ai singoli eventi saranno pubblicate su www.poesiafestival.it e sui canali social. Per albe e tramonti non sono previste sedie, è quindi consigliato arrivare muniti di coperta e/o cuscino.

Quando : dal 10 luglio al 29 agosto 2021

Dove : Unione Terre di Castelli (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e Guiglia), Comune di Modena, Comune di Castelfranco Emilia, Comune di Pavullo nel Frignano, Comune di San Cesario sul Panaro.

Promotori : Unione Terre di Castelli, Fondazione di Vignola, Fondazione di Modena, Regione Emilia-Romagna

Co-promotori : Comune di Modena, Comune di Castelfranco Emilia, Comune di Pavullo nel Frignano, Comune di San Cesario sul Panaro

Direzione organizzativa : APS Laboratorio Musicale del Frignano

In collaborazione con : ERT, Università di Bologna, Aitec