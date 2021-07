Venerdì 2 luglio è “Estate a Vignola”

ADV





Venerdì 2 luglio prende avvio “Estate a Vignola”, le iniziative per godersi la città nelle sere d’estate. In programma animazioni e artisti di strada, tavolini sotto le stelle, filodiffusione per le vie del centro, shopping serale. Per l’occasione, grazie alle associazioni di volontariato, saranno aperti alle visite del pubblico i luoghi della cultura cittadini: la villa comunale Tosi-Bellucci, la scala a chiocciola a Palazzo Barozzi, la Chiesa Plebana in piazza Garibaldi, il Museo civico in via Cantelli e il Museo del cinema “Antonio Marmi”, situato nei sotterranei del Teatro Fabbri. Le visite sono gratuite e si svolgeranno a piccoli gruppi, accompagnati da guide, dalle ore 21.00 alle ore 22.00. Nelle serate dei cinque venerdì di luglio sarà aperto anche il Pit, il punto informativo turistico, in centro storico, dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Come detto, anche le sale storiche della sede del Comune, l’ottocentesca Villa Tosi-Bellucci, sono aperte al pubblico grazie ai volontari del Gruppo Mezaluna e dell’Università Popolare Ginzburg. I visitatori potranno spostarsi tra le sale affrescate del corpo centrale, l’imponente doppio scalone, la sala Giunta, gli uffici del sindaco e della sua segreteria, e anche la sala del Consiglio comunale. Grazie ai volontari della Consorteria dell’Aceto Balsamico tradizionale e dell’Agromela di Vignola, si potrà anche salire nel sottotetto per vedere l’Acetaia comunale, passando per una peculiare scala a doppio passo. Per l’occasione, a ricevere turisti e visitatori ci saranno la sindaca di Vignola Emilia Muratori e i componenti della Giunta.

Nell’area dell’Estate a Vignola, essendoci pericolo di assembramenti, anche se si tratta di una zona all’aperto, secondo la normativa vigente, è necessario l’uso della mascherina.