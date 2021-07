F1: Gp d’Austria, nelle qualifiche Carlos e Charles in sesta fila

ADV





La Scuderia Ferrari ha preferito pensare alla gara di domani. In Q2, dove si decide con quali gomme devono prendere il via in gara le prime dieci vetture dello schieramento, le due SF21 hanno effettuato due tentativi con gomme Medium e rinunciando alle Soft che avrebbero probabilmente consentito di passare il turno ma sarebbero durate pochissimo in gara.

Sia Carlos Sainz che Charles Leclerc sono stati eliminati in Q2, seppure per una manciata di millesimi. Il vantaggio per loro sarà quello di avere scelta libera per le gomme da montare alla partenza nella gara di domani.