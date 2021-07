Pavullo nel Frignano: incendio in un garage in via Cavour

ADV





Questa notte, verso le 01,00 i carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano, unitamente a personale dei Vigili del fuoco e del 118, sono intervenuti in via Cavour 10, dove, per cause non ancora accertate, da uno dei garage posto al seminterrato di un palazzo condominiale si è sviluppato un incendio. Il forte calore causato dalle fiamme ha comportato il crollo del solaio sovrastante il garage.

Inoltre l’intenso fumo ha fatto sì che alcuni condomini (almeno 5) del palazzo e di quello vicino, sono dovuti ricorrere alle cure del locale pronto soccorso per intossicazione da fumo, ma immediatamente dimessi dopo essere stati visitati