Maranello, domenica mattina in piazza supercars per beneficenza:

Domenica 11 luglio, intorno alle 10.15 del mattino, faranno tappa a Maranello le supercars di ‘On The Road Experience’, itinerario con finalità solidali ideato e organizzato dall’azienda modenese ‘Your Event Solution’ per sostenere l’Aseop di Modena, onlus che si occupa dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica.

L’evento, sviluppato con la collaborazione del Comune di Maranello, vedrà sfilare per il centro una ventina di auto sportive di diversi marchi prestigiosi, che poi si fermeranno in Piazza Libertà, davanti al municipio. Per una sosta di circa mezz’ora lungo il tragitto che le porterà da Modena ad Abetone Cutigliano, dove il veicolo più apprezzato riceverà il Premio Eleganza dalla mani del Console del Touring Club Italia, Damiano Landi.

Lo scorso giugno l’iniziativa aveva già raccolto fondi per beneficenza con un analogo itinerario organizzato sulle strade della Toscana: ora è tutto pronto per il bis su territorio emiliano, patrocinato da Città di Motori e dal Comune di Modena (città socia insieme a Maranello dell’associazione motoristica). Mentre si profila all’orizzonte un ricco calendario di eventi autunnali che partirà a settembre, sempre con finalità solidali che vedranno l’azienda ‘Your Event Solution’ (specializzata nella gestione tecnica e logistica di spettacoli e manifestazioni) devolvere parte del ricavato all’Aseop di Modena.

Sempre domenica mattina a Maranello, una volta ripartite le supercars, si terrà alle 11, nell’area pedonale di Piazza Libertà, la suggestiva performance di danza aerea e giocoleria acrobatica ‘Cafè Rouge’, con la Compagnia Circo Bipolar. L’evento fa parte del ‘Per Aria Festival’ ed era inizialmente previsto per le 21, ma è stato anticipato al mattino per evitare la concomitanza con la finale dei Campionati Europei di calcio tra Italia e Inghilterra.