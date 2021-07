Nuoto, Eurojunior: Fontana sesta nella finale e Italia 2^ nel Trofeo per nazioni

ADV





Giornata di chiusura dei 47.mi Campionati europei junior di nuoto ripresentati dopo uno stop di 2 anni. Una pausa che da noi, ma generalmente nei paesi occidentali, ha fatto sentire il suo peso e non ha dato i soliti riscontri, in termini di medaglie, a cui eravamo abituati. Nonostante tutto, squalifiche alle staffette delle prime giornate comprese, gli azzurrini centrano 3 titoli 1 argento e 7 bronzi, ma soprattutto portano la nazionale a chiudere il Trofeo per nazioni, dominato dallo Russia, in seconda posizione.

La sesta e ultima giornata degli Eurojunior vede Chiara Fontana scaldare i motori al mattino dove, con 1’03”40 qualifica con Piscopiello, Sartori e Cacciapuoti la staffetta 4×100 mista alla finale di chiusura giornata con il 5° tempo.

La finale dei 200 dorso a cui si era qualificata, vedono la formiginese più reattiva rispetto le fasi precedenti. Con la polacca Bernat sulla britannica Shanahan e l’azzurra Gaetani ad occupare il podio, la formiginese ferma il cronometro sul 2’15”75 che la classifica al 6° posto.

In chiusura le staffette miste che vedono le azzurre Gaetani, Piscopiello, Sartori, Biagiotti hanno chiuso seste, mentre il quartetto maschile DePaolis, Cerasuolo, Dutto e Dalla Costa che è subentrato ad Oppioli impegnato nelle qualifiche hanno sfiorato il podio fermandosi alla quarta posizione.