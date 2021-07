14 opportunità di lavoro nei Comuni dell’Unione Terre d’Argine

ADV





Si cercano infatti tredici istruttori amministrativi (categoria “C”, diplomati) e un dirigente amministrativo (“D”, laureati), tutti con concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato; inoltre, è stato pubblicato un avviso esplorativo di mobilità esterna, cioè passaggio da altro Ente, per diverse altre figure professionali.

Il concorso per i tredici diplomati è solo per esami, e i posti saranno così ripartiti: 5 al Comune di Carpi; 3 all’Unione delle Terre d’Argine; 3 al Comune di Soliera; 2 al Comune di Novi. Le candidature vanno presentate entro le 12:30 del 28 luglio. Invece il concorso per laureato (Dirigente Affari Generali del Comune di Carpi) scade il 29 luglio alle 12:30.

L’avviso di mobilità esterna infine è una selezione riservata a chi è già dipendente, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di una Pubblica Amministrazione. Non sono quantificati i posti ma i profili: l’Unione ne cerca sette, dei quali quattro di categoria “C” (un istruttore amministrativo; un istruttore contabile; un istruttore tecnico; un agente di polizia locale) e tre di categoria “D” (un istruttore direttivo; un istruttore direttivo contabile; un istruttore direttivo tecnico) da impiegare a tempo pieno nell’Unione stessa o nei Comuni che la compongono (Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera). La domanda scade il 13 agosto.

Tutte le informazioni, i bandi integrali, le modalità per presentare domanda si trovano sul sito istituzionale dell’Unione, che gestisce il personale per tutti gli enti associati:

https://www.terredargine.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

Per informazioni: 059/649691–649762 assunzioni@terredargine.it