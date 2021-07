Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 18 luglio

ADV





Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ma con temporanei annuvolamenti sul settore orientale e rilievi romagnoli con possibilità di qualche rovescio nelle ore centrali della giornata. Temperature minime senza variazioni di rilievo, con valori attorno a 20 gradi, Massime in lieve aumento con valori compresi tra i 28 gradi della costa e i 33-34 gradi delle zone interne. Venti deboli in prevalenza nord-orientali, tendenti a divenire moderati durante il pomeriggio sul settore centro-orientale e sui rilievi, con raffiche forti a ridosso del crinale appennino. Mare mosso con moto ondoso in aumento nella sera.

(Arpae)