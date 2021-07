Sassuolo “verso un progetto urbano strategico condiviso per una città verde, accessibile e accogliente”

Sassuolo “verso un progetto urbano strategico condiviso per una città verde, accessibile...

Un’idea di futuro per la nostra città vista attraverso gli occhi degli studenti di architettura dell’Università di Parma.

Giovedì pomeriggio, in viale XX Settembre, è stato presentato lo studio urbanistico su Sassuolo con un’esposizione che rimarrà visionabile fino al prossimo mese di Ottobre: “Verso un Progetto Urbano Strategico condiviso per una città verde, accessibile e accogliente”.

“Gli studenti della facoltà di architettura dell’Università di Parma – afferma l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Sassuolo Ugo Liberi – hanno visitato la nostra città per il corso di studi iniziato ad Ottobre e, dopo aver individuato alcuni punti a loro parere meritevoli di intervento, da Braida alla zona stadio o dalla biblioteca al Palazzo Ducale, hanno avanzato proposte per la ricucitura urbana della nostra città.

Il risultato dello studio è sfociato negli esami, che si sono tenuti nella mattinata di ieri, studi che proseguiranno con tesi di laurea ed approfondimenti; i disegni ed i plastici, illustrati ieri dal coordinatore del lavoro, il professor Dario Costi, e dagli stessi studenti, rimarranno in mostra in un negozio di viale XX Settembre fino alle prossime Fiere.

Ringrazio l’Università di Parma – conclude l’Assessore Ugo Liberi – e gli studenti che hanno avanzato proposte ed idee davvero considerevoli e che, in futuro, potranno essere prese come ipotesi per riqualificare l’intero tessuto urbano cittadino”.