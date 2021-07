A San Felice sul Panaro ultimi appuntamenti per “Luglio live 2021”

Ultimi appuntamenti a San Felice sul Panaro per la rassegna “Luglio live 2021” organizzata da assessorato alla Cultura e Pro Loco. Mercoledì 21 luglio, piazza Matteotti, ore 21, presentazione del romanzo di Elena Vittoria Sinico “Il ritratto”. Con l’autrice dialoga l’assessore alla Cultura Elettra Carrozzino.

Giovedì 22 luglio, piazza Matteotti, ore 21, “Il viaggio passo dopo passo. Un viaggio ad occhi chiusi” con Alessandro Bordini, incallito viaggiatore non vedente. Venerdì 23 luglio, auditorium di viale Campi 41/b, ore 21, visita virtuale al Museo Egizio di Torino con “Le passeggiate del Direttore”. Sabato 24 luglio, piazza Matteotti, ore 21, appuntamento con Beat & R’n B’ anni ’60 con i Sea Monkeys in concerto. Chiude la ricchissima rassegna di eventi mercoledì 28 luglio, in piazza Matteotti, alle 21, la presentazione del romanzo di Marzia Accardo “Rosso vendetta”. Con l’autrice dialoga Roberta de Tomi, blogger e scrittrice. Ingresso libero a tutti gli eventi con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti, ai numeri: 0535/86391-86392 e 335/7182220.