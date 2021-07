Albinea, Quattro Castella e Rolo si preparano alla tariffazione puntuale

ADV





I progressi realizzati dai Comuni di Albinea, Quattro Castella e Rolo in termini di raccolta differenziata permettono di affrontare ulteriori passi avanti nella politica di Sostenibilità Ambientale intrapresa nei mesi passati. Albinea e Quattro Castella, già ad inizio 2020, avevano introdotto il nuovo sistema di raccolta puntuale che calcola la tariffa in base alla reale quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da ciascun cittadino, ma l’emergenza Covid-19 ha fatto slittare al 1° luglio 2021 il nuovo sistema di calcolo.

Anche il Comune di Rolo ha recentemente trasformato la raccolta porta-a-porta distribuendo contenitori individuali con microchip. I tre comuni hanno dunque introdotto, dal corrente mese di Luglio, il nuovo sistema di misurazione del rifiuto residuo indifferenziato prodotto dalle singole utenze. La quota variabile della tariffa verrà calcolata sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza (domestica e non domestica).

Per informare i cittadini della trasformazione in atto, le Amministrazioni di Albinea, Quattro Castella e Rolo, in collaborazione con Iren, hanno predisposto un pieghevole che è in arrivo nelle case dei cittadini. Come funziona la nuova tariffazione puntuale? I Comuni reggiani hanno stabilito un numero minimo di esposizioni del contenitore grigio che – se rispettato – consente il massimo risparmio sulla Tari; le esposizioni eccedenti verranno addebitate sulla tariffa dell’anno successivo, come indicato sul pieghevole allegato alla lettera in consegna, nel quale sono anche dettagliati i relativi costi aggiuntivi. È consigliabile pertanto esporre il contenitore quando è pieno e attenersi alle indicazioni – riportate anche sul materiale informativo – per il maggior risparmio. Il Comune di Quattro Castella ha già concesso uno sconto sulla Tassa Rifiuti agli utenti virtuosi che dal gennaio 2020 hanno esposto il proprio contenitore grigio rispettando il numero minimo di vuotature.

Per informazioni, richieste e segnalazioni sarà possibile rivolgersi ad Iren telefonando gratuitamente, anche da cellulare, al NUMERO VERDE TARI 800-969696, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato delle ore 8,00 alle ore 13,00. È anche disponibile la casella di posta elettronica servizioclientitari@gruppoiren.it

Restano sempre attivi gli sportelli Iren del territorio:

Reggio Emilia, Piazza della Vittoria 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30;

Gualtieri, S.S. 63 n.145, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13.30;

Bibbiano, Via Gian Battista Venturi 67, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13.30;

Scandiano, Via Roma 6/c, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13.30; per Rolo è inoltre possibile rivolgersi allo sportello Tari presso il Comune di Rolo in via Battisti 1, aperto a giovedì alterni dalle ore 9 alle ore 12 a partire dal 15.07.2021