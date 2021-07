ADV





Martedì scorso i carabinieri di Formigine sono intervenuti in località Ubersetto, sulla via Giardini, dove un veicolo ha investito un giovane capriolo. L’urto ha fatto finire nei rovi la bestiola ferita, mentre l’autovettura ha subito danni. I carabinieri sono intervenuti per regolare la circolazione stradale ed attivare il centro soccorso animali ‘Il Pettirosso’ per il recupero dell’animale che, da notizie apprese, si sta riprendendo bene; si spera possa essere rimesso presto in libertà.