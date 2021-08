Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 18 agosto

ADV





In prevalenza sereno o poco nuvoloso. Al pomeriggio temporaneo aumento delle nubi ad evoluzione diurna lungo il crinale appenninico centro-occidentale. Temperature minime in diminuzione, attorno a 20/21 gradi, lievemente superiori lungo la costa; massime stazionarie o in locale lieve aumento, comprese fra i 26 gradi della costa e i 31 gradi delle aree di pianura occidentali. Venti deboli-moderati dai quadranti orientali, con temporanei rinforzi sul mare e sulla fascia costiera in mattinata. Mare inizialmente mosso ma con moto ondoso in progressiva attenuazione.

(Arpae)