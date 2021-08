Covid, 4.168 casi e 44 morti: aumentano ricoveri e terapie intensive

ROMA (ITALPRESS) – Sono 4.168 (ieri erano stati 5.923) i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia con 101.341 tamponi e 44 morti. Lo riferisce il bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività si attesta al 4,1% in aumento dal 3,4% della precedente rilevazione. Sono 485 le terapie intensive in Italia per Covid, 13 in più rispetto a ieri con 45 nuovi ingressi. 3.928 i ricoveri ordionari, 161 in più nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 135.555 (+617 nelle ultime 24 ore), 4.224.429 i dimessi/guariti da inizio emergenza (+3.505). Le persone in isolamento domiciliare sono 131.142.

(ITALPRESS).