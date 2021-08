Sulla Tangenziale di Bologna chiuso per una notte il tratto svincolo 7 bis SS64 per Ferrara-svincolo entrata stazione Bologna Arcoveggio

ADV





Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 bis S.S.64 per Ferrara e lo svincolo di immissione verso l’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, in direzione di Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia di percorrere la S.S.64, Via Aposazza, Via Amedeo Lipparini, Via Stendhal e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 6 “Castelmaggiore”. Chi è diretto verso Padova, potrà utilizzare la stazione di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.