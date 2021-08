Roller Hockey: Alessandro Uva rappresenterà lo Scandiano nella Nazionale Italiana Under 17

ADV





Andrea Stefani, invece, non è stato scelto tra gli otto esterni, anche se è rimasto nella lista come primo sostituto, in caso di infortunio di uno dei suoi colleghi. Alessandro Uva (foto) è il più giovane atleta della Nazionale Under 17 che parteciperà ai Campionati Europei di Paredes (Portogallo) dal 7 all’11 settembre.

15 anni compiuti a maggio, ora dovrà giocarsi un posto nella nazionale di Massimo Giudice da giovedì sino alle prime gare, fissate per il 7 settembre contro l’Inghilterra. Gli azzurrini si ritroveranno per l’ultimo raduno da venerdì pomeriggio sino al giorno della partenza, sabato 4, da Milano per la cittadina portoghese a qualche decima di chilometri dalla città di Porto. Ad Alessandro auguriamo un grande in bocca al lupo per l’avventura in azzurro.

Questi i convocati

Liam Bozzetto, Michele Pesavento, Carlo Sanson (portiere) del Montecchio Precalcino; Matteo Marchetti e Thomas Mechini (portiere) della Pumas Viareggio; Paolo Colamaria e Luigi Turturro dell’AFP Giovinazzo, Alessandro Michele Uva dell’RH Scandiano, Gioele Piccoli del GSH Trissino, Mattia Giovanni Taiti (portiere) dell’HC Forte dei Marmi, Pietro Tognacca dell’HRC Monza.