Torna all’Oratorio San Filippo Neri “Back to School”

All’Oratorio San Filippo Neri (via Statale Ovest, n.243) di Fiorano Modenese torna “Back to School”. Da lunedì 30 agosto a venerdì 10 settembre sono previste attività di potenziamento scolastico, laboratori e giochi dalle ore 14 alle ore 19. Back to School è dedicato ai ragazzi e alle ragazze che si apprestano a frequentare la prima media e la prima superiore.

Queste attività sono completamente gratuite e sono gestite da 5 educatori e dalla Cooperativa Don Bosco. Per informazioni, contattare il numero 389 6689338.