Unione Val d’Enza e Polizia Locale parlano di sicurezza e videosorveglianza in un convegno

Si parlerà di sicurezza e videosorveglianza in Val d’Enza, nel convegno che l’Unione Val d’Enza e la Polizia Locale, sempre della Val d’Enza, organizzeranno al Museo Cervi il prossimo 30 agosto.

Sarà l’occasione per un confronto tra tecnici e politici dell’Unione con i responsabili della Regione Emilia Romagna su un tema sempre di attualità, vista la presenza di importanti vie di comunicazione che attraversano la zona.

Si parlerà degli ultimi progetti realizzati, in particolare dell’installazione e dell’ammodernamento della rete di videosorveglianza, che interessa le strade che vanno dal casello autostradale di Campegine sino a Cavriago.

Contestualmente all’intervento si sono prodotte opere di manutenzione della Rete di Illuminazione Pubblica dei comuni di Cavriago, Sant’Ilario e Montecchio Emilia.

E’ stato infine organizzato un corso per Operatori Safety, aperto ai soci delle associazioni sportive, di volontariato nonché ai commercianti afferenti al territorio dell’Unione.

Il convegno è aperto al pubblico e si terrà nella sala Maria Cervi al piano Terra del Museo Cervi, in località Campirossi del Comune di Gattatico, nei pressi dell’uscita autostradale di Campegine.

Interverranno: Gian Guido Nobili, responsabile delle attività di ricerca e progettazione per il Servizio politiche per la sicurezza e la Polizia locale della Regione Emilia-Romagna; Giammaria Manghi, Capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna; Luca Ronzoni, Sindaco di Gattatico e Presidente dell’Unione Val d’Enza; Germano Artioli, Sindaco di Campegine con delega alla sicurezza per l’Unione Val d’Enza;Stefano Gulminelli, C nte della Polizia Locale della Val d’Enza; Enrico Tedeschi, Tecnico che ha curato la realizzazione dell’intervento; BF2 Elettronica, azienda che ha eseguito i lavori di implementazione della rete di videosorveglianza.

Germano Artioli, Sindaco di Campegine con delega alla sicurezza in Unione Val d’Enza, dichiara: “E’ da diversi anni che si riprogettano gli interventi tradizionali, mettendo in campo le nuove tecnologie, aumentando gli investimenti e coinvolgendo la comunità come fattore determinante di sicurezza. Il progetto “Val d’Enza controllata” si qualifica in questa direzione per la concretezza degli interventi realizzati e per l’approccio integrato su tutti i fronti, non ultimo quello della formazione e sensibilizzazione”.

Al termine del convegno sarà offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco, organizzato nel rispetto delle norme Covid. Per la partecipazione è necessario il Green pass.

Per informazioni: Centrale operativa Polizia locale – tel 0522.86791 – centraleoperativa@unionevaldenza.it