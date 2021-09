Nuovo anno accademico per l’Università del Volontariato di Modena

ADV





Al via il nuovo anno accademico dell’Università del Volontariato modenese e ferrarese coordinata dal Centro Servizi Volontariato Terre Estensi. Il catalogo dei corsi 2021/22 (consultabile su www.univol.it) sarà presentato il 9 settembre ore 18 in diretta sulla pagina facebook Csv Terre Estensi Modena e nasce dall’ascolto del terzo settore locale. I temi proposti riguardano progettazione sociale e raccolta fondi, promozione della cittadinanza attiva, comunicazione e gestione dei conflitti, agenda 2030, non profit, aspetti giuridici e amministrativi inerenti la vita delle associazioni.

L’Università del Volontariato offre la possibilità di frequentare corsi, seminari e master a volontari di enti del terzo settore nonché a cittadini interessati ad impegnarsi nel volontariato e nella cittadinanza attiva. Quest’anno la proposta formativa presenta importanti novità, a partire dall’entrata dell’Università di Modena e Reggio Emilia tra i partner pubblici e privati con cui Univol collabora nei territori per favorire lo sviluppo del volontariato.

«I temi che affrontiamo sono la dimostrazione della crescita del nostro mondo e del desiderio del volontariato di essere al passo con i tempi – dicono Alberto Caldana e Laura Roncagli, presidente e vicepresidente Csv – L’Univol è una proposta importante del nostro Csv per il volontariato e la comunità: lo confermano i dati raccolti, il numero di partecipanti ai corsi, la qualità riconosciuta della formazione. Nell’anno accademico 2020/2021 hanno frequentato i corsi quasi 1000 persone, provenienti nell’81,2% dei casi da enti di terzo settore».

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it