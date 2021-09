Ponte Alto, mercoledì incontro sul Medio Oriente con Fassino

ADV





Doppio appuntamento con Piero Fassino mercoledì 8 settembre alla Festa de l’Unità provinciale di Modena. Alle 19.00, il presidente della commissione Esteri della Camera, sarà nella Sala dibattiti insieme al presidente del Consorzio italiano di solidarietà e vice presidente Asgi Gianfranco Schiavone e all’attrice e fondatrice di Babelia & C. Roberta Biagiarelli, per discutere di migrazioni nell’incontro “La rotta balcanica, il volto oscuro dell’Europa”. Coordina il direttore del mensile Altreconomia Duccio Facchini.

Nello stesso spazio, alle 21.00, inizierà poi il dibattito “Medio Oriente: quale pace possibile?”. Il giornalista del Corriere della Sera Massimo Caprara intervisterà Piero Fassino, il promotore di Jcall rete europea per la pace in Medio Oriente Giorgio Gomel, il direttore di Palestine Peace Coalition Nidal Foqaha e Alon Niel già direttore del ministero degli Esteri in Israele.

Alle 21.00 nello Spazio Cultura inizierà l’incontro “Cultura, pandemia, erogatori di socialità: quali prospettive?”, con Carlo Testini di Arci nazionale, Alessandro Ceccarelli di Trident/Bpm, Matteo Gozzi di Arti visive festival, Magda Sisti di Drama teatro e Bruno Giusti del circolo culturale Vibra.

Per la rassegna Diari di viaggio, alle 21.30, Sara Cestari presenta “Islanda”.

Alle 21.30 il “Taxi driver tour” del rapper Rkomi arriva all’Arena del lago di Ponte Alto. Dopo una serie di singoli, che lo collocano all’interno della “nuova wave” del rap italiano, Mirko Martorana, in arte Rkomi, riesce a emergere come rapper e cantautore grazie anche alle collaborazioni con Izi (“Aeroplanini di carta”, singolo d’oro in tempo record), Tedua e con produttori del calibro di Shablo e The Night Skinny.

Ciò per cui si distacca dagli altri, fin da subito, è la sua capacità di scrittura, che lo porta a farsi notare da artisti del calibro di Calcutta e Salmo che da subito palesano il loro appoggio chiamandolo in apertura dei loro concerti.

Tra chi lo nota c’è anche Marracash, che prima dell’esordio discografico ufficiale, lo chiama a far parte del roster Roccia Music. Lo stesso Marracash sarà il direttore artistico di ‘Io in Terra’, il primo album di Rkomi pubblicato da Universal Music. Già da questo disco si percepisce quella che sarà l’evoluzione artistica di Mirko, che sempre ispirato dal genere che gli ha dato i natali, sperimenta in diverse direzioni, fino a diventare un artista inetichettabile. A conferma di ciò, a luglio 2018, arriva l’Ep ‘Ossigeno’, accompagnato da un libro che racconta le sensazioni di Mirko nei primi anni di carriera.

A marzo 2019 esce ‘Dove Gli Occhi Non Arrivano’, il suo secondo disco, supervisionato da Charlie Charles, che è il primo passo verso il completamento di un percorso. All’interno dell’album, infatti, figurano Elisa, Jovanotti, ma anche Ghali, Sfera Ebbasta, Carl Brave e il maestro Dardust, fresco vincitore di Sanremo, proprio con Charlie e Mahmood.

Lo spettacolo è a pagamento. I biglietti, al costo di 20 euro più prevendita, sono acquistabili sui siti www.boxerticket.it, www.vivaticket.com e www.ticketone.it. I posti sono numerati e nominali. Per accedere alla Festa è necessario il green pass.