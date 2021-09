Generosa donazione all’Ospedale di Montecchio, da parte di un imprenditore che ha scelto di restare anonimo

ADV





Un generoso imprenditore reggiano, che ha inteso rimanere anonimo, ha donato nei giorni scorsi al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Franchini di Montecchio 2 poltrone da allattamento MimmaMà e 14 cullette MaBim della ditta Leura s.r.l, per un valore complessivo di 27mila euro.

MimmaMà è una poltrona pensata per aiutare le mamme che allattano: sostiene la donna grazie a una particolare conformazione della seduta, così da proteggerla da dolori legati all’allattamento e a eventuali ferite da parto, facilita il sostegno e la posizione del neonato, permettendo l’allattamento contemporaneo dei gemelli, ed è dotata di poggiapiedi per un maggiore relax.

MaBim è una nuovissima culla neonatale appositamente studiata per garantire una presenza sicura ed efficace del piccolo nelle immediate vicinanze della mamma, all’interno del reparto. Con altezza regolabile, MaBim facilita il rooming-in, ovvero la permanenza notturna del neonato accanto alla madre, che può prenderlo in braccio senza doversi alzare dal letto e riposare stando a diretto contatto visivo. La culla evita il rischio di schiacciamento e di caduta del piccolo, grazie a un fianco rotante apribile.

Entrambi i presidi favoriscono la buona relazione madre-bimbo e consentono ai neo-genitori di sperimentare da subito l’accudimento, potendo contare sul personale di reparto per consigli e chiarimenti, e preparare un più consapevole rientro a casa grazie all’esperienza maturata.

La donazione è stata largamente apprezzata dalle equipe del punto nascita, da sempre professionalmente sensibile alla valorizzazione della fisiologia della maternità e della nascita.

“Un ringraziamento sincero al donatore che, con generosità, conferma il legame stretto che unisce il cittadino ai suoi ospedali provinciali, insieme al senso di comunità. È un’ulteriore testimonianza dell’apprezzamento che le mamme e le famiglie del territorio nutrono nei confronti del Centro Nascita di Montecchio” ha commentato Gabriele Rinaldi, Responsabile medico dell’Ospedale di Montecchio.

“Le attrezzature donate” ha sottolineato il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile Giancarlo Gargano “si integrano perfettamente con la storica vocazione del Centro Nascita montecchiese, da sempre attento a offrire un’assistenza personalizzata sulle esigenze della mamma e del bambino, un sostegno valido alla genitorialità e alla promozione della pratica fondamentale dell’allattamento al seno”.

(nella foto, il momento della consegna: da sinistra Daniela Viviani direttore della Struttura di Ostetricia e Ginecologia, il Dott. Ciro Capuano, la Coordinatrice Infermieristica Francesca Bertolini, la pediatra Cristina Ruspaggiari che ha accolto e finalizzato la donazione, Alessandro Volta, Responsabile Programma Materno-Infantile provinciale, e Gabriele Rinaldi)