40 persone da inserire entro l’anno in Italia e all’estero principalmente in area Information Technology, Ricerca e Sviluppo Prodotto, Produzione e Commerciale

Kerakoll Group ricerca personale da inserire in azienda entro fine 2021

Kerakoll Group, prima azienda al mondo a offrire una soluzione globale nei materiali e nei servizi per l’edilizia sostenibile, punta ad inserire 40 persone entro fine anno negli organici delle sue sedi italiane ed internazionali.

La ricerca è parte del più ampio piano di recruitment varato a inizio 2021 che, per l’intero anno, prevede l’assunzione di 250 nuove risorse destinate ad integrare, a supporto del piano industriale di sviluppo, i circa 2.000 tra dipendenti e agenti che oggi costituiscono la squadra Kerakoll.

Dei 250 profili ricercati complessivamente nel 2021, 100 si riferiscono a posizioni in Italia nella sede di Sassuolo e negli stabilimenti di Rubiera (RE) e Zimella (VR), mentre in ambito internazionale il piano punta ad inserire nel corso dell’anno 150 risorse, principalmente per le sedi di Spagna, Portogallo, Polonia, India e Brasile.

I 40 nuovi inserimenti previsti da qui a fine dicembre si riferiscono principalmente alle aree:

Information Technology: 3 persone ricercate con il profilo di IT Project leader;

Ricerca e Sviluppo Prodotto: 9 persone ricercate con i profili di Product Manager, Field Service Engineer e Addetti di Ricerca;

Produzione: 10 persone ricercate con i profili di Manutentori e Capi Turno;

Commerciale: 5 persone ricercate con i profili di Addetti al Customer Service e Sales Area Manager;

mentre le restanti 13 persone vengono ricercate per altre aree aziendali. Per alcune delle posizioni, in particolare tra gli Addetti di Ricerca, è previsto anche l’inserimento di neolaureati in Ingegneria e Chimica.

Le posizioni aperte prevedono un periodo minimo di 6 mesi di formazione e training on the job, finalizzato all’inserimento in azienda.

I requisiti richiesti ai candidati variano in funzione della posizione: per tutti i candidati sono richieste caratteristiche di passione, autenticità, curiosità, adattabilità, concretezza, velocità, capacità di innovare e di lavorare in team.

Per sottoporre la propria candidatura, è possibile compilare sul sito Kerakoll l’apposito form nella sezione careers (https://www.kerakoll.com/careers/) oppure candidarsi alle posizioni aperte pubblicate sulla nostra pagina Linkedin (https://www.linkedin.com/company/kerakoll-group/jobs/).

L’approccio di Kerakoll alle risorse umane:

Sotto la guida di un top management di grande esperienza, in Kerakoll le risorse umane sono il fattore strategico del successo: il talento, l’innovazione e la passione caratterizzano il comportamento di successo non solo dei singoli individui, ma anche dell’azienda, determinandone crescita e sviluppo.

Tutto il patrimonio di conoscenza e il capitale intellettuale, elementi chiave dell’eccellenza e della competitività, sono valorizzati grazie a politiche meritocratiche che mettono sempre al centro le qualità delle persone.