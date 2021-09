Covid 19: venerdì 17 e sabato 18 settembre open day vaccinale per donne in gravidanza con età gestazionale uguale e maggiore a 13 settimane (dopo il primo trimestre)

ADV





In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita 2021 dedicata al tema “Cure materne e neonatali sicure. Agisci adesso per un parto sicuro e rispettoso”, si svolgeranno due open day per vaccinazione anti Covid 19 dedicati alle donne in gravidanza, con età gestazionale maggiore o uguale a 13 settimane (cioè dopo il primo trimestre). Le donne in gravidanza con età gestazionale inferiore a 13 settimane possono comunque, se lo desiderano, andare al punto vaccinale per un colloquio con ostetrica e ginecologo. Le sedute vaccinali, ad accesso diretto, (senza prenotazione) si terranno venerdì 17 settembre dalle ore 8 alle ore 15.30 e sabato 18 settembre dalle 8 alle ore 14, all’ente Fiera di Reggio Emilia.

Alle donne in gravidanza sarà riservato un percorso dedicato. Saranno presenti un’ostetrica e un ginecologo che potranno rispondere alle domande e ai dubbi delle future mamme presenti. La proposta di vaccino prevede la somministrazione della prima dose di Pfizer, dopo la quale si riceverà via sms l’appuntamento per completare il ciclo vaccinale che darà diritto a ottenere il Green Pass.

Non è necessaria alcuna prenotazione, basterà presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità. La compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, subito prima della vaccinazione.