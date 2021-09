Il vicepresidente della Camera, Spadoni, inaugura il fotovoltaico della scuola primaria Caselli di Minozzo

ADV





La vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, sarà presente venerdì mattina 17 settembre all’inaugurazione dell’impianto fotovoltaico a servizio della scuola primaria Osvaldo Caselli di Minozzo, realizzato nell’ambito dell’iniziativa nazionale Facciamo Eco Scuola.

“Siamo tra le uniche due realtà reggiane che sono risultate vincitrici del concorso – spiega il sindaco Elio Ivo Sassi – e questo ci riempie di soddisfazione. Il progetto scelto, volto a promuovere la sostenibilità e l’educazione ambientale tra gli studenti, è ora diventato una realtà. E’ per noi un onore poter ospitare l’onorevole Spadoni in occasione di questo significativo evento inaugurale”.

Il ritrovo è previsto per le 10.30 nella sede municipale, cui seguirà la visita alle scuole del capoluogo. Ci si trasferirà quindi a Minozzo, per la cerimonia. Dopo i saluti del primo cittadino, è previsto l’intervento del vicepresidente della Camera. Prenderà infine la parola il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo villaminozzese, Giuseppina Gentili, l’ente che ha partecipato all’iniziativa.

“L’impianto fotovoltaico, di potenza nominale pari a quasi sei kilowatt – conclude Sassi – non solo aumenterà la sensibilità degli alunni verso le tematiche ecologiche, ma, grazie all’installazione di un display esterno all’edificio scolastico, indicherà pubblicamente a tutti i risultati ottenuti. In questo modo anche i genitori e l’intera popolazione avranno modo di conoscere questa interessante soluzione di carattere ecosostenibile, che potrebbe essere applicata per la produzione di energia elettrica anche nelle case e nei luoghi di lavoro”.