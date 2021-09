La Biblioteca Crovi di Castelnovo Monti dismette e dona a chi è interessato oltre 5.500 volumi

ADV





La Biblioteca “Raffaele Crovi” a seguito di operazioni previste nell’ambito dello svecchiamento delle proprie raccolte, mette a disposizione delle persone che fossero interessate a ritirarli gratuitamente 5540 volumi, tra cui scegliere le opere di proprio gradimento.

Gli elenchi dei volumi disponibili sono a disposizione sul sito del Comune di Castelnovo Monti e rimarranno pubblici per 90 giorni, periodo nel quale chi è interessato può segnalarsi, vedere il materiale nella sede della biblioteca e poterlo portare a casa propria.

La collezione in dismissione sarà messa in visione del pubblico nelle giornate del mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 18,00, e del sabato mattina dalle 9 alle 12.30. Le opere considerate da scartare dal patrimonio della biblioteca Crovi di Castelnovo resteranno comunque presenti e disponibili all’interno del catalogo interbibliotecario provinciale: i volumi scartati dunque non elimineranno alcuna opera in copia unica nell’ambito del sistema di prestito che quindi resteranno reperibili.

Per individuare i volumi da mettere a disposizione sono state esaminate sia le opere già a magazzino, sia quelle a scaffale aperto delle sezioni adulti, ragazzi e prescolare, distinguendo alcuni libri che non sono più in stato ottimale di conservazione, oppure opere superate nel contenuto, nella grafica, nel lessico, pubblicate da più di dieci anni, il cui ultimo prestito risale a più di cinque anni fa.

Per informazioni: Biblioteva Crovi tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it. L’elenco dei volumi è disponibile sul sito del Comune di Castelnovo Monti.