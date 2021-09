Due premi alla qualità delle ceramiche, dell’arredobagno e dell’Exhibition Design

ADV





ADI, l’associazione che riunisce i professionisti e le imprese del design italiano, ha come obiettivi fondamentali l’affermazione culturale ed economica del disegno industriale per uno sviluppo responsabile e sostenibile delle condizioni di vita di tutti. Per questo tutela e incoraggia la qualità dei prodotti, attraverso il premio biennale Compasso d’Oro, le preselezioni annuali dell’ADI Design Index e l’intervento nelle occasioni professionali più importanti in Italia e nel mondo.

A questi obiettivi risponde anche la collaborazione con Cersaie 2021, in cui due commissioni di esperti, costituite a cura di ADI Emilia Romagna, attribuiscono due premi per il design ai prodotti e alle aziende presenti a Cersaie.

Il primo va ai prodotti italiani più innovativi dei comparti della ceramica e dell’arredobagno: è la 7a edizione dell’ADI Ceramics and Bathroom Design Award. Silvia Stanzani (designer), Oscar G. Colli (cofondatore della rivista Il Bagno oggi e domani), Luigi Romanelli (progettista architettonico) e Valentina Downey (presidente di ADI Emilia-Romagna) selezionano tra i prodotti esposti nei settori rivestimenti in ceramica e arredobagno quelli che meglio coniugano innovazione ed eccellenza progettuale.

L’altro premio – la 2a edizione dell’ADI Booth Design Award – è nato per valorizzare gli stand fieristici che meglio promuovono il prodotto ed il marchio delle aziende espositrici all’interno della fiera. Una commissione di esperti, formata da Cecilia Bione (Accademia di Belle Arti di Bologna), Pierluigi Molteni (architetto e docente di Advanced Design) e Wladimiro Bendandi (Delegazione territoriale ADI Emilia-Romagna), seleziona tra gli stand di Cersaie 2021 quelli che meglio comunicano l’identità ed il valore dei prodotti dell’azienda.

I prodotti e gli allestimenti individuati dalle due commissioni entreranno a far parte di una preselezione per l’edizione 2022 di ADI Design Index, l’annuario che raccoglie il miglior design italiano di ogni categoria merceologica, selezionato dall’Osservatorio permanente del Design ADI in vista della prossima edizione del Compasso d’Oro ADI, il più celebre riconoscimento del design italiano.

I premi sono consegnati il 29 settembre 2021, alle ore 14.30, presso la Contract Hall di Cersaie, Pad. 18.

Informazioni: segreteria-emiliaromagna@adi-design.org