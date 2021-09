Festival Internazionale abilità differenti, parte domani la XIV Edizione dell’Open Festival 2021

ADV





Partirà, martedì 21 settembre, la XIV Edizione dell’Open Festival 2021, il tradizionale Concorso che rientra nel programma del XXIII° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ABILITÀ DIFFERENTI promosso dalla Nazareno Società Cooperativa Sociale e proseguirà nelle giornate di martedì 28 settembre e di martedì 5 ottobre prossimi con una versione rinnovata.

Questo Concorso, da sempre rivolto ad artisti e Compagnie emergenti diversamente abili con l’intento di valorizzare opere originali e sostenere performance meritevoli per la qualità artistica, quest’anno, apre le porte anche a qualsiasi artista o Compagnia con una particolare attenzione ed una sensibilità alle tematiche delle abilità differenti.

Altra innovazione sono le tre categorie in gara: Poesia, Fotografia e Teatro.

Per informazioni, iscrizioni e regolamento, è necessario accedere al link: nazareno-coopsociale.it/of

Il Concorso si terrà in diretta Streaming su www.youtube.com/coopnazareno dalla sede del Bistrò 53° di Via Bollitora Interna130 a Carpi, alla presenza delle tre giurie che premieranno le migliori opere e performance proposte nei seguenti orari: martedì 21 e martedì 28 settembre alle ore 18,00 – martedì 5 ottobre ore 10,00.

Le giurie saranno così composte: per la POESIA ci sarà Davide Rondoni – poeta scrittore e critico; per la FOTOGRAFIA, Matilde Barbieri – project manager del Festival Fotografia Europea di Reggio Emilia, e Ilaria Gentilini – Fondazione Palazzo Magnani; per il TEATRO l’attrice e regista, Franca Tragni.