“Un tempo per noi”: il nuovo progetto dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana con Azienda Servizi Bassa Reggiana

Il Centro delle Famiglie Bassa Reggiana, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana e con l’ASBR, ripropone il ” ” condotto dalla psicologa del Centro per le Famiglie Bassa Reggiana dott.ssa Marisa Menzà.

Si tratta di un gruppo aperto ai genitori di bambini e bambine di età compresa tra 6 e 10 anni, uno spazio da dedicarsi, speso sul confronto e sullo scambio di riflessioni ed esperienze di carattere educativo e genitoriale.

Il gruppo inizierà mercoledì 20 ottobre dalle 18:30 alle 20:00. Gli incontri avranno cadenza mensile.

Il percorso è GRATUITO e si terrà in modalità mista in cui verranno alternati incontri online e incontri in presenza presso la sede di Progettinfanzia in via Bellini 7 a Guastalla.

Durante il percorso verranno affrontate insieme le seguenti tematiche:

Mercoledì 20 ottobre

Genitori e figli dopo l’emergenza. Domande, riflessioni e scambio di esperienze sui cambiamenti genitoriali legati alla fase del Covid

Mercoledì 24 novembre

Crescere insieme. Come cambia la genitorialità nelle diverse fasi di sviluppo dei bambini e delle bambine

Mercoledì 22 dicembre

Essere mamma, essere papà. Riflessioni e confronto sulla figura materna e paterna all’interno del sistema familiare

Per poter partecipare E’ NECESSARIO ISCRIVERSI compilando il form a questo link https://forms.gle/5y6buWxjV7p1ikbJA

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Centro per le Famiglie al numero 3351415137 o scrivendo una mail all’indirizzo: centrofamigliebr@gmail.com