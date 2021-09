Barley Arts e il Teatro Celebrazioni comunicano che il concerto di John Mayall, programmato per il 4 aprile 2022, è annullato

ADV





«A causa dei rischi dovuti alla pandemia e alla mia età avanzata, ho deciso che arrivato per me il momento di appendere le “scarpe da strada” al chiodo. Di conseguenza, ridurrò drasticamente il programma delle mie tournée e limiterò le mie esibizioni a spettacoli vicino a casa mia in California, e a qualche occasionale concerto più lontano. I miei epici giorni da cane randagio sono quindi giunti al termine. Voglio ringraziare il mio pubblico per tutti i meravigliosi decenni di spettacoli, il suo entusiasmo contagioso per la mia musica e per il suo sostegno attraverso le mie numerose incarnazioni musicali» dichiara John Mayall.

«Aver trascorso la mia vita a fare ciò che amo e avervi insieme a me è stato un privilegio. Non sarò in viaggio verso la vostra città, ma voglio continuare a condividere il mio amore per il Blues con voi. Ho nuova in arrivo sotto forma del mio album The Sun is Shining Down, che sarà pubblicato da Forty Below Records il 21 gennaio, insieme alla mia sezione ritmica di lunga data composta da Greg Rzab e Jay Davenport e alcuni straordinari ospiti speciali. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo creato ed entusiasta di condividerlo con voi. Non vedo l’ora di incontrare chi di voi potrà assistere ai miei spettacoli locali, e mi mancheranno tutti voi che non potrete, ma come sempre, continuate ad amare il Blues!» conclude John Mayall.

