L’Acetaia Comunale di Maranello è aperta: domenica 26 settembre, grazie al Comitato Maranello Tipico e in occasione di Acetaie Aperte 2021, è possibile visitarla dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’Acetaia Comunale è in Via Abetone Superiore 169 a San Venanzio, per entrare è necessario essere in possesso del Green Pass.