Teatro Comunale Carpi Spettacolo di musica, danza e poesia “Maneggiami con cura”

ADV





Il prossimo evento del XXIII° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ABILITA’ DIFFERENTI, si terrà a Carpi presso il Teatro Comunale in Piazza Martiri 72, alle ore 21,00 di sabato 2 ottobre.

Massimo Tagliata, uno dei più importanti virtuosi di fisarmonica, non vedente, insieme al maestro carpigiano Enrico Zanella, porteranno in scena con le loro musiche la Compagnia Nuovo Balletto Classico di Reggio Emilia e la Compagnia EgoMuto (Nazareno cooperativa), nello spettacolo: MANEGGIAMI CON CURA.

Lo spettacolo, ispirandosi al discorso di Papa Francesco “La cultura della cura” del 1° gennaio 2021, racconterà il desiderio, gli ostacoli, la paura e la bellezza legati al bisogno di amare e di essere amati di tutte le persone e di come, per vivere questa esperienza appagante e destabilizzante, è possibile solo affidandosi e accogliendo l’Altro e il suo universo.

Le emozionanti musiche del fisarmonicista Massimo Tagliata e del maestro Enrico Zanella raffigurate dalle performance di danza contemporanea della Compagnia EgoMuto alternate dai suggestivi e raffinati interventi dei ballerini della Compagnia Nuovo Balletto Classico, insieme alle letture di poesie di Pierluigi Cappello, nell’accogliente cornice del Teatro Comunale di Carpi, sapranno far vivere un’indimenticabile esperienza emotiva allo spettatore.

Per accedere all’evento è necessario essere in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 e della mascherina, con 60 minuti di anticipo sull’orario di inizio.

L’ingresso avverrà seguendo un ordinamento di accesso per evitare assembramenti.

Costo biglietti: 15€ intero, 10€ ridotto

I biglietti non sono nominali e non sono rimborsabili, cedibili né scambiabili e non ci sono posti preassegnati. Possono usufruire dei biglietti ridotti i bambini fino a 6 anni compiuti, persone con disabilità e over 65.

PRENOTAZIONI Sonia – tel. 340 1246615 (solo telefonicamente) lunedì-venerdì 9.00-12.00 e 15.00-17.00 – Prenotazione obbligatoria

L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale youtube della cooperativa Nazareno www.youtube.com/coopnazareno