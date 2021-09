Ultimo appuntamento con Aperitivo con l’operetta al Teatro San Prospero di Reggio Emilia

ADV





Mercoledì 29 settembre alle ore 18:30 si chiude il primo capito di questa nuova e fortuna iniziativa promossa da Teatro San Prospero e Inscena srl. Dall’operetta al musical è il titolo della prossima ed ultima proposta. Il pianoforte del M° Roberto Cancemi, accompagnerà le voci di Maurizio Macciantelli e di Antonella De Gasperi.

Il percorso artistico che racconta lo sviluppo del teatro musicale si conclude raccontando, o meglio cantando l’avvento del musical nel panorama del teatro musicale. In chiusura, come sempre, un aperitivo tra spettatori ed artisti per promettersi un arrivederci.