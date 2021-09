Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato tra Bologna e Modena

ADV





Nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna la Squadra Mobile sta eseguendo numerose misure cautelari in carcere nei confronti di cittadini marocchini, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le misure cautelari sono state emesse all’esito di una lunga e complessa indagine della Squadra Mobile, che ha preso il via nel mese di agosto del 2019 e si è conclusa nel mese di maggio del 2020, che ha permesso di far emergere un consistente traffico illecito di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish, nella zona universitaria, nel quartiere pilastro e in alcuni comuni del Modenese.

Nell’esecuzione delle misure cautelari sono impiegate decine di poliziotti delle Squadre Mobili di Bologna e Modena, con l’ausilio del personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, del Reparto Volo, Unità Cinofile della Polizia di Stato, oltre ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Orientale”.