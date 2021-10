Bando dell’Unione Bassa Reggiana per formare una graduatoria di Agente di Polizia Locale

Bando dell’Unione Bassa Reggiana per formare una graduatoria di Agente di Polizia...

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre il CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – CATEGORIA C – indetto dall’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana.

La selezione è riservata a tutti/e i cittadini/e italiani/e che hanno compiuto i 18 anni di età e che sono in possesso dei requisiti stabiliti nel band.

La graduatoria che verrà formata sarà valida per il periodo di 3 anni e sarà utilizzata per la copertura di nuovi posti e di quelli che si renderanno vacanti a seguito di eventuali cessazioni.

Il termine per presentare domanda, esclusivamente utilizzando l’apposito portale, e fissato per le ore 12.00 del 18 ottobre 2021.

Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il format di domanda di ammissione on line, sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Bassa Reggiana, Provincia di Reggio nell’Emilia, all’indirizzo http://www.bassareggiana.it – Sezione “Amministrazione trasparente – Concorsi” .