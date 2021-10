“Una comunità di esseri viventi” mille mosaici per i 10 anni di Fondazione Reggio Children

ADV





Entro la scadenza di ieri, 30 settembre, più di mille tra bambini, adulti e studenti di più di dieci scuole, singolarmente o a piccoli gruppi, hanno utilizzato 320 mila Lego Dots e hanno dato corpo alla propria idea di esseri viventi, attingendo a tutte le forme del regno animale, vegetale e dell’immaginazione, che ora si uniranno in un’unica opera di 70 metri quadrati.

Nei dieci anni di Fondazione Reggio Children, guidata da Carla Rinaldi, l’opera collettiva lancia un messaggio di speranza verso il futuro e vede il sostegno di The LEGO Foundation nei 25 anni di amicizia con la città di Reggio Emilia, la collaborazione del Comune di Reggio Emilia, l’ideazione insieme a Riccardo Zangelmi, LEGO Certified Professional Italia, che ora ne curerà l’allestimento. Partecipano al progetto Iren e Coopselios, fondatori di Fondazione Reggio Children, Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro e il progetto Pause-Atelier dei Sapori.

I Lego Dots Kit, realizzati per l’occasione, sono stati messi a disposizione nelle scorse settimane in diversi corner: Remida, Food in Chiostri, lo spazio scintillae-play and learning in the digital age al Centro Loris Malaguzzi. E’ stato inoltre attivato un progetto itinerante in bicicletta nel quartiere del Centro internazionale, Santa Croce, coinvolgendo la Biblioteca Santa Croce e la Ciclofficina Raggi Resistenti.

Hanno aderito con entusiasmo diverse scuole: le primarie Giosuè Carducci, Italo Calvino, Carlo Collodi e Figlie di Gesù, Matilde di Canossa, la scuola primaria del Centro Internazionale Loris Malaguzzi, le scuole dell’infanzia Anna Frank di Reggio Emilia e Anna e Maria Fenaroli di Rodengo Saiano (Brescia), alcune classi secondarie di primo grado degli IC Manzoni e IC Lepido, l’Associazione Animatamente.

Dalla creatività di piccoli e grandi autori, si intravedono insiemi di creature e di realtà, dagli alberi alle città, dal mondo sottomarino a quello dell’aria e della terra, accompagnati da messaggi di speranza che ora daranno vita a una comunità. L’opera collettiva verrà allestita nell’area cortiliva dei Chiostri di San Pietro e sarà aperta al pubblico da sabato 9 ottobre, alle ore 15, fino a domenica 17 ottobre.

Info: www.frchildren.org/10anni mail events@frchildren.org