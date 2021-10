Concordia sulla Secchia: lite tra giovani in un condominio finisce a bottigliate, due arresti

ADV





Nelle primissime ore di ieri, 5 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi sono intervenuti in un condominio di Concordia sulla Secchia, dove era stata segnalata una lite accesa in corso tra alcune persone.

Nella circostanza, tre giovani, durante una discussione per motivi economici scoppiata all’interno dell’appartamento, erano venuti alle mani, fino a colpirsi reciprocamente con bottiglie, suppellettili e anche con una spranga di ferro, riportando lesioni personali.

Dei tre giovani identificati dai Carabinieri, un 22enne e un 24enne sono stati tratti in arresto per rissa mentre per il terzo ragazzo, di poco al di sotto della maggiore età, per il medesimo reato è stato deferito la denuncia alla Procura per i Minorenni.