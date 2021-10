In via Emilia ovest a Modena nuovo assetto semaforico per agevolare i bus

In via Emilia ovest a Modena nuovo assetto semaforico per agevolare i...

È stato modificato ulteriormente il funzionamento dell’impianto semaforico tra le vie Emilia ovest, Rainusso, Barozzi, Bacchini e Storchi, per agevolare il transito dei mezzi pubblici in corrispondenza degli orari di punta. E, per mantenere un coordinamento semaforico sull’asse di via Emilia ovest, è stato attivato un nuovo piano semaforico anche tra via Emilia ovest e largo Moro.

Questa mattina, martedì 5 ottobre, tecnici comunali e di Hera Luce si sono recati sul posto insieme a una pattuglia della Polizia municipale, per un intervento programmato nel quale hanno istituito un nuovo assetto ai due incroci, che si attiverà nelle sole ore di punta, dalle 7.30 alle 9 e dalle 12.45 alle 14.30, e vedrà assegnato un maggior tempo di verde a tutte le direttrici, al fine di limitare complessivamente i tempi di attesa agli incroci.

L’ulteriore intervento segue quello già effettuato nel mese di luglio per agevolare in particolare i bus che dalla corsia preferenziale di via Emilia ovest svoltano a sinistra in via Bacchini, direzione Autostazione, e quelli che transitano sulla corsia preferenziale di viale Barozzi in direzione autocorriere. Alla nuova modifica dell’assetto semaforico seguirà, come per la precedente, un periodo di monitoraggio.