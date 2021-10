ADV





Questo pomeriggio intorno alle 15:00, i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra a Sasso Marconi per recuperare un gatto finito in fondo ad un pozzo in via Montechiaro. A dare l’allarme alcuni cittadini che hanno sentito gli insistenti miagolii dell’animale. I vigili del fuoco si sono calati nel cunicolo con una manovra SAF (speleo alpina fluviale) e hanno recuperato il felino sano e salvo.