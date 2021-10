Vergato: i vigili del fuoco mettono in sicurezza la croce del campanile della chiesa parrocchiale di Calvenzano

ADV





Questa mattina intorno alle 09:00 i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e il nucleo SAF (speleo alpino fluviale) a Vergato, in via Calvenzano, per mettere in sicurezza la croce del campanile della chiesa parrocchiale che si era parzialmente staccata dalla base in muratura dell’edificio, a causa del forte vento della notte precedente.

La manovra è risultata particolarmente complessa e svolta in diverse fasi: subito i vigili del fuoco hanno posto in sicurezza il manufatto evitando così che precipitasse al suolo e poi, con l’ausilio di un’autoscala giunta sul posto dal comando di Modena, l’hanno rimosso e portato a terra.