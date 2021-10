Illuminiamo la scuola con la matita Perpetua Lumina: un weekend per una scuola più inclusiva

ADV





Sabato 9 e domenica 10 ottobre, Fondazione Mission Bambini insieme a Fondazione Mediolanum Onlus porta nelle piazze di tutta Italia, tra cui Modena, Illuminiamo la scuola, l’evento organizzato per sostenere una scuola attenta ai bisogni degli studenti, in particolare quelli provenienti da situazioni economiche e sociali di fragilità che hanno subito maggiormente le conseguenze della pandemia: isolamento sociale, maggiori difficoltà a seguire la didattica a distanza, perdita di apprendimento.

A Modena i volontari di Mission Bambini saranno presenti presso il Centro Commerciale Grandemilia (Via Emilia Ovest, 1480), distribuendo al pubblico, in cambio di una piccola donazione, la matita Perpetua Lumina realizzata in edizione speciale.

In parallelo all’evento di piazza, grazie all’impegno dei Family Banker di Banca Mediolanum, le matite Perpetua saranno disponibili presso numerosi Uffici dei Consulenti Finanziari della banca che hanno aderito all’iniziativa (l’elenco completo dal 1° ottobre su fmed.it/Perpetua). Fondazione Mediolanum Onlus inoltre sosterrà con una donazione la campagna Illuminiamo la scuola raddoppiando i primi 30 mila euro raccolti.

Perpetua Lumina è una matita unica nel suo genere, composta all’80% da grafite riciclata, è atossica e non sporca le mani, senza aggiunta di alcuna vernice protettiva o lavorazione successiva. Se cade non si rompe, si tempera normalmente, scrive anche se rimane senza punta o si taglia in due. In particolare la gomma di Perpetua Lumina, grazie alla fotoluminescenza, cattura e trattiene la luce solare o artificiale e si illumina al buio.

I fondi raccolti sono destinati alla creazione di uno Spazio “Mission Bambini” all’interno di 8 scuole primarie e secondarie di primo grado italiane, individuate dalla Fondazione, che vedono il coinvolgimento nel complesso di 1.600 bambini e ragazzi e 160 insegnanti: si tratta di un’aula di accoglienza e accompagnamento in cui insegnanti, bambini e ragazzi trovano un supporto alle fragilità socio emotive. Lo Spazio “Mission Bambini” prevede la presenza costante di un’equipe psico-pedagogica dedicata alla realizzazione di incontri di formazione per gli insegnanti e momenti di supporto psicologico per quegli studenti che mostrano segni di disagio o problemi comportamentali. In parallelo, verranno realizzati laboratoriali esperienziali multidisciplinari (ad esempio: Lego, arteterapia, teatro, psicomotricità) per lo sviluppo di competenze trasversali come la comunicazione e la cooperazione tra pari.

“La pandemia ha cambiato il modo di vivere la scuola, ha ampliato le differenze sociali e colpito in particolare bambini e ragazzi che vivono in contesti difficili. Dopo tanti mesi di buio, con la campagna Illuminiamo la scuola vogliamo accompagnare gli studenti verso un futuro più luminoso in modo tale che, come la speciale matita Perpetua Lumina che abbiamo scelto, la scuola possa tornare a diffondere luce ed energia. È una sfida ambiziosa ma ancora una volta possiamo contare sul prezioso sostegno di Fondazione Mediolanum Onlus che ha scelto di stare al nostro fianco.” commenta Sara Modena, direttore generale di Mission Bambini.

“La scuola è da sempre il primo punto di riferimento per bambini e ragazzi – dichiara Sara Doris, presidente esecutivo di Fondazione Mediolanum Onlus – e il periodo che stiamo attraversando ha particolarmente penalizzato i più fragili. Ringrazio i volontari della Fondazione e i Family Banker della banca che per il secondo anno si fanno portavoce sul territorio di questo bisogno e si attivano concretamente per contribuire a sostenere l’iniziativa di Mission Bambini, fondazione alla quale ci lega un rapporto di collaborazione iniziato nel 2010. É importante per me e per la Fondazione che rappresento esserci per portare avanti insieme questa sfida educativa rivolta agli adulti di domani”.

La matita Perpetua Lumina di Fondazione Mission Bambini e Fondazione Mediolanum Onlus è disponibile anche online sulla piattaforma attivati.missionbambini.org.