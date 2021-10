Giovani talenti in concerto per Luciano Pavarotti

Va in scena al Teatro Comunale Pavarotti-Freni il 12 ottobre 2021 alle ore 21, Concerto per Luciano, appuntamento ormai consueto con il quale Modena Città del Belcanto ricorda il giorno della nascita di Luciano Pavarotti. Il concerto è interamente dedicato alla promozione dei giovani talenti, uno degli aspetti che hanno caratterizzato la figura artistica del grande tenore. Sul palco, guidati dal direttore d’orchestra Fabio Sperandio, saliranno quindi cantanti allievi dei corsi di alto perfezionamento del Teatro Comunale e dell’Istituto Vecchi – Tonelli: il soprano Aleksandrina Mihaylova, il mezzosoprano Eva Maria Ruggieri, il tenore Giuseppe Infantino e il baritono Fellipe Oliveira. Interpreteranno brani celebri dal repertorio operistico a fianco dell’Orchestra Giovanile della Via Emilia.

L’Orchestra Giovanile della Via Emilia è nata nel 2018 su iniziativa dei Conservatori di Parma e Piacenza e degli Istituti Superiori di Studi Musicali di Modena e Reggio Emilia, con la finalità di offrire ai migliori studenti delle quattro istituzioni l’opportunità di un’esperienza formativa nel campo della pratica orchestrale, sotto la guida di docenti-tutor esperti. Nell’ambito della collaborazione con i teatri e i festival delle quattro città, si giova di contributi del MIUR, della Fondazione Cariparma e del Comitato nazionale per le celebrazioni di A. Boito, del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

Aleksandrina Mihaylova è nata in Bulgaria e ha iniziato la formazione musicale studiando pianoforte nella città natale di Shumen, e successivamente, all’età di 14 anni, canto lirico. Nel 2017 partecipa alla masterclass di tecnica vocale di Raina Kabaivanska presso la New Bulgarian University e presso l’Istituto Vecchi-Tonelli di Modena, prendendo parte in veste di allieva a vari concerti tenutisi in Bulgaria e Italia. Nel 2019 è Musetta ne La bohème di Puccini al Teatro Filarmonico di Verona. Ha recentemente vinto il concorso per accedere al biennio 2021-2023 dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala.

Eva Maria Ruggieri si è diplomata al Conservatorio Verdi di Milano e ha conseguito la laurea specialistica al Conservatorio Cherubini di Firenze. Nel 2020 ha partecipato al Corso di alto perfezionamento per cantanti lirici del Teatro Comunale di Modena; dall’anno successivo è allieva di Raina Kabaivanska e partecipa alla XXI International Masterclass presso il Teatro Sofia Opera and Ballet. È stata Lady Bracknell nell’opera L’importanza di essere Franco di Mario Castelnuovo-Tedesco nell’ambito del Luglio Musicale Trapanese e presso il Teatro Goldoni di Firenze e ha debuttato al Teatro Rossini di Pesaro nell’opera Alice di Massimilliano Messieri nel ruolo di Anja.

Giuseppe Infantino è nato in Germania nel 1994 e nel 2008 ha intrapreso lo studio del pianoforte e successivamente del canto lirico, conseguendo la laurea con il massimo dei voti. Ha tenuto concerti alla Fondazione Luciano Pavarotti in Indonesia e in Italia presso Leinì, Ferrara, Merano, Bologna e Modena, alla Casa Museo Luciano Pavarotti il 6 settembre 2019 e presso il Teatro Comunale di Modena il 12 ottobre 2020 nell’ambito delle celebrazioni dedicate al grande tenore. Nel 2021 ha partecipato alla masterclass con Leone Magiera e Raina Kabaivanska cantando nel concerto finale il 29 settembre presso il Teatro Nazionale di Opera e Balletto a Sofia, dove ha ottenuto una borsa di studio per frequentare la masterclass annuale con Raina Kabaivanska.

Fellipe Oliveira è nato a Maceió, in Brasile e ha conseguito il Master of Opera e il Master of Music in Vocal Performance presso il Royal Conservatoire of Scotland. Dal 2011 al 2015 si è perfezionato a Modena con Mirella Freni e nel 2018 è stato allievo del Corso di alto perfezionamento per cantanti lirici presso il Teatro Comunale. Recentemente è stato Leporello nel Don Giovanni di Mozart all’Estates Theater di Praga, il Conte Robinson nel Matrimonio segreto di Cimarosa al Theatro da Paz, a Belém, Brasile e Il Conte di Monterone in Rigoletto al Comunale di Modena.

INFO: Il concerto è gratuito ma è necessario prenotare un biglietto d’ingresso con posto assegnato presso la biglietteria del Teatro Comunale (Corso Canalgrande 85). Biglietteria telefonica: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30; sportello: martedì dalle 10 alle 19, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 19. Per accedere occorrerà, oltre all’obbligo di indossare la mascherina, mostrare il Green Pass.