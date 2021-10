Vaccinazioni anticovid di prossimità in provincia di Bologna: terza dose per over80 e iniziative in libero accesso nel weekend

Vaccinazioni anticovid di prossimità in provincia di Bologna: terza dose per over80...

Procede la campagna vaccinale e con essa anche la terza dose, finalizzata a tutelare la salute dei più fragili: “dosi addizionali” per i soggetti immunocompromessi e “dosi booster” dedicate ai grandi anziani.

Finora sono 1606 le “dosi addizionali” già somministrate a specifiche categorie di pazienti estremamente vulnerabili a cui la terza dose può garantire un’adeguata risposta immunitaria, mentre sono 1729 (su un totale di 5098 contattati) i pazienti che, dopo aver ricevuto l’sms dall’Azienda USL di Bologna, hanno prenotato la nuova puntura.

Sempre nell’ottica della prossimità, prosegue l’offerta per la somministrazione della “dose booster” ai soggetti con età pari o superiore a 80 anni che hanno concluso il ciclo primario da almeno 6 mesi. Si aggiungono nuove sedi distrettuali agli hub Unipol Arena a Casalecchio di Reno e Cicogna a San Lazzaro per i quali sono state aperte le prenotazioni alla mezzanotte del 6 ottobre. A partire dalla prossima settimana saranno disponibili sedute vaccinali presso le seguenti sedi suddivise per Distretto:

– Città di Bologna: Ospedale Bellaria e Istituto Ortopedico Rizzoli

– Distretto di Pianura est: Ospedale di Budrio, Ospedale Bentivoglio, hub di San Pietro in Casale

– Distretto Appennino Bolognese: Poliambulatorio di Vado, Palapepoli a Castiglione de Pepoli, Poliambulatorio Vergato, Sala Civica Gandolfi a Silla di Gaggio Montano,

– Pianura Ovest: Centro civico Franzoni a Crevalcore, Poliambulatorio di Decima, Poliambulatorio Sala Bolognese, Hub Bonfiglioli Calderara di Reno, Ospedale di San Giovanni in Persiceto, Poliambulatorio Sant’Agata Bolognese, Poliambulatorio Anzola dell’Emilia

– Distretto Reno Lavino Samoggia: Hub Unipol Arena, Poliambulatorio di Bazzano

– Distretto di San Lazzaro Savena Idice: Hub Cicogna.

Si ricorda che per la somministrazione della “dose booster” ai grandi anziani è necessaria la prenotazione, consentita attraverso icanali CUP (sportelli CUP; numero verde 800 884888 lun-ven: 7.30-17.30, sab: 7.30-12.30; CUPWEB www.cupweb.it; Fascicolo Sanitario Elettronico; APP ER-Salute), non in farmacia.

Il camper vaccinale sarà a San Matteo della Decima sabato 9 e a Vergato domenica 10

Sabato 9 ottobre il camper vaccinale del Dipartimento di Sanità Pubblica sarà presente al Festone di San Matteo della Decima. Dalle 19 alle 22 saranno disponibili 120 dosi di vaccino Pfizer presso l’Area Centro Civico in via Togliatti angolo via Cento.

Domenica 10 ottobre, invece, il camper sarà a Vergato per la sagra Sensazioni d’Autunno, in via Garibaldi 6. Dalle 14 alle 18 saranno 250 le dosi disponibili, sempre del vaccino Pfizer.

Entrambi gli appuntamenti sono aperti anche a tutte le persone over80 che vogliono fare la terza dose per le quali siano già trascorsi 6 mesi dalla seconda dose.