A1 Milano-Napoli: lavori di ripristino del sottovia SP9 Golese

ADV





Per consentire l’esecuzione delle attività di ripristino del sottovia Sp9 Golese (km 108+067 dell’Autostrada A1 Milano-Bologna) programmate in seguito al danneggiamento causato – lo scorso agosto – dall’impatto di un mezzo pesante, sarà attivato un restringimento della carreggiata verso Bologna, dalla mattina di domenica 31 ottobre.

Per tutta la durata delle attività, il cui termine è previsto per il 21 novembre, resteranno comunque garantite al traffico due corsie in direzione Bologna e tre corsie in direzione Milano.

Il progetto di ripristino prevede l’installazione di tre nuove travi dell’impalcato in carreggiata sud, danneggiate in seguito all’impatto del mezzo pesante.