Il presidente della Provincia, Tomei incontra la nuova questora Silvia Burdese

I temi della sicurezza, della cultura delle legalità e delle sinergie tra le forze dell’ordine per garantire un efficace presidio del territorio sono stati al centro dell’incontro tra il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei e la nuova questora di Modena Silvia Burdese che si è svolto, venerdì 29 ottobre, nella sede della Provincia, in occasione del giorno di insediamento ufficiale.

Durante l’incontro Tomei ha approfondito le caratteristiche principali, sociali ed economiche di un territorio provinciale così diversificato con le sue eccellenze e le attese dei cittadini, in particolare in questa delicata fase di ripresa dall’emergenza sanitaria, mentre Burdese ha evidenziato, tra l’altro, la positiva collaborazione tra la questura e le amministrazioni locali e l’impegno a portare nelle scuole i progetti legati alla legalità per favorire la crescita civile delle nuove generazioni.