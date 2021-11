Presentata oggi la fiaba multimediale “Concertosa, il Fantaregno della Musica”

ADV





Un libro multimediale ad alta accessibilità che si fonda su un racconto commissionato nel 2020 dalla fondazione La Toscanini a Sara Culzoni, in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari a cui la fiaba si ispira liberamente, mettendo al centro la forza e la funzione aggregativa della musica.

E’ il progetto editoriale “Concertosa. Il Fantaregno della Musica” (Edizioni Musicali Curci) presentato oggi a Bologna, nella sede della Regione, che nasce con l’obiettivo di sintetizzare il messaggio La Toscanini per tutti. Il libro è il primo prototipo di progetto editoriale inclusivo in cui le parole giocano con la musica, distribuito a livello nazionale in tutte le librerie a partire da oggi 4 novembre.

“Concertosa” si rivolge a bambini della Scuola Primaria nella fascia di età compresa tra gli 8 e i 10 anni (classi terze, quarte e quinte), ma forma e contenuti del progetto sono talmente variegati da essere adatti a un pubblico ben più ampio.

Un’attenzione particolare è dedicata a bambini e ragazzi con disabilità sensoriali di tipo visivo/auditivo e ai loro familiari o assistenti, cui il progetto si rivolge in prima istanza.

“Siamo particolarmente felici di presentare Concertosa– ha commentato Alberto Triola, Sovrintendente de La Toscanini-, frutto di una importante collaborazione tra La Toscanini e l’editore Curci. Un progetto ideato e realizzato per un pubblico nuovo che utilizza strumenti e metodologie innovative. La musica al servizio della comunità, quale strumento educativo, è al centro dello spirito e delle azioni strategiche de La Toscanini e questo prodotto, con i suoi contenuti e la forma, rappresenta in modo molto efficace il pensiero che anima la nostra Fondazione”.

Il racconto è disponibile anche in versione audio, fruibile mediante un QR code stampato all’interno del libro e disponibile in forma gratuita sul canale soundcloud e sul sito de La Toscanini. La versione audio vanta la straordinaria voce narrante di Tullio Solenghi e preziosi inserti musicali eseguiti dalle orchestre de La Toscanini: Filarmonica Arturo Toscanini, Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini e La Toscanini Next.

Il progetto, costruito nell’integrazione di linguaggi differenti, si presta dunque alla fruizione multisensoriale, anche tenendo conto dei limiti dettati da alcune disabilità sensoriali, per essere quanto più ampia e inclusiva possibile.

Le illustrazioni di Cristina Portolano, l’uso del font ad alta leggibilità EasyReading®, particolarmente adatto anche a lettori con dislessia, e un progetto grafico orientato all’alta accessibilità, completano e arricchiscono il prodotto, ampliandone le modalità di fruizione e il target di pubblico.

“Concertosa, il Fantaregno della musica” è in vendita al costo di 16 euro in tutte le librerie, nella biglietteria del Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini e, nelle sere di concerto, nel temporary shop de La Toscanini.